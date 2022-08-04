В Сестрорецке на супругов, избивших подростков по лицу, завели уголовное дело

Предполагается, что молодые люди 15 и 16 лет слишком громко слушали музыку и смеялись на улице Николая Соколова города Сестрорецк, поэтому супружеская пара решила применить к ним физическую силу.

По данным Telegram-канала«Mash на Мойке», 2 августа около 17:00 двое подростков сидели на лавочках в элитном жилищном комплексе «Рай в шалаше», когда к ним подлетела разъяренная 39-летняя женщина. Как стало известно Gazeta.SPB, позже в полицию поступило заявление, в котором молодые люди рассказали, что к выбежавшей женщине присоединился ее муж, и они на пару избили подростков.

Мужчина 42-летний мужчина ударил одного из подростков кулаком и, вероятно, сломал ему нижнюю стенку орбиты правого глаза. Также у мальчика диагностировали контузию средней степени и отек сетчатки. Подросток в состоянии средней тяжести помещен на офтальмологическое отделение. Другому несовершеннолетнему повезло больше, — он попал под руку женщине. Правда, без травм не обошлось и тут, — у подростка появились ссадины слизистой и левой щечной области.

Муж и жена были задержаны на месте происшествия, доставлены в ОМВД. Третьего августа было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам или с угрозой его применения». Затем пару отпустили под обязательство о явке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Металлострое полиция задержала бармена, подозреваемого в избиении 18-летнего местного жителя.