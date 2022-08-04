Пенсионерка с проспекта Кузнецова за неделю передала мошенникам более 1 млн

В Красносельском районе 84-летняя женщина поверила злоумышленникам и добровольно перевела им 793 230 рублей, а после сверху передала лично в руки курьеру 260 000 рублей.

Как стало известно Gazeta.SPB, беда произошла у пожилой женщины с проспекта Кузнецова, 23, корпус 1. Обратившись в правоохранительные органы 3 августа она рассказала, что с 27 июля по 2 августа на ее домашний телефон с неустановленных номеров поступали звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками федеральной службы безопасности. Так злоумышленники убедили пенсионерку, что ее вклад находится под угрозой, и что они могут его защитить. В результате женщина потеряла 1 053 000 рублей.

Сначала пострадавшая по указанию неизвестных снимала денежные средства в сумме 793 230 рублей со своего вклада в банке и переводила их в отделении «Почты России». Дополнительно 29 июля в вечернее время суток женщина передала курьеру, который пришел по адресу, 260 000 рублей.

В настоящий момент устанавливается видеонаблюдение. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге пенсионер стал жертвой мошенников, отдав им 1,6 миллиона рублей.