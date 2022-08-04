В Шушарах подходит к концу внутритрубное диагностирование тепловых сетей

В поселке Шушары подходит к концу внутритрубное диагностирование тепловых сетей от «Петербургтеплоэнерго».

Внутритрубное диагностирование тепловых сетей проходит от котельной на улице Полоцкая, 17 лит. А. Сейчас осталось обследовать последний участок протяженностью 276 метров.

С помощью тепловой камеры современный роботизированный комплекс загружается в трубопровод и обследует его изнутри. Робот сам выявляет в нем «слабое звено» и предотвращает появление дефектов на тепловых сетях. Этот метод достаточно удобный и не требует широкомасштабных раскопок. Места, где роботизированный комплекс погружается в трубу, ограничиваются небольшими участками, поэтому восстановить разрушенный участок не составит труда.

Как отметил главный инженер ООО «Петербургтеплоэнерго» Денис Матин, компания применяет современные методы внутритрубного диагностирования, которые позволяют обследовать прямолинейные участки трубопроводов до 750 метров в каждую сторону с одного места загрузки. Таким образом, врезавшись в трубу в одном месте, можно продиагностировать до полутора километров трубопровода.

В 2022 году к проверке на предмет износа и масштабных загрязнений было запланировано 1040 метров трубопроводов, расположенных в границах улиц Полоцкой и Ростовской.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что перед осенним периодом специалисты продолжают проверять трубы в районах Санкт-Петербурга.