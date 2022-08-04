В Петербурге оштрафовали обвиняемого в убийстве, съевшего явку с повинной в зале суда

В Петербурге оштрафовали обвиняемого в убийстве, съевшего явку с повинной в зале суда. Фото: Unsplash

В Петербурге оштрафовали обвиняемого в убийстве, съевшего явку с повинной в зале суда. Фото: Unsplash

В Санкт-Петербурге фигурант уголовного дела об убийстве съел собственную явку с повинной в зале суда. В результате мужчине назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, из-за съеденных листов с повинной мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия». Прокуратура центрального района поддержала государственное обвинение.

Все произошло еще 22 декабря 2021 года. Тогда мужчина, обвиняемый в совершении убийства, находился в камере для содержания лиц, заключенных под стражу. В одном из залов судебных заседаний в ходе ознакомления с материалами уголовного дела гражданин вырвал пять листов из первого тома, содержащие его чистосердечное признание и заявление, написанные им собственноручно. Затем, заявив, что он этого не писал, мужчина порвал страниц на кусочки и стал их есть.

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