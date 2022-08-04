В Тихвине девочка, выпавшая с 8 этажа девятиэтажной «панельки», чудом выжила

В среду, 3 августа, ближе к вечеру в правоохранительные органы Тихвинского района прохожая сообщила о падении школьницы с высоты.

По прибытие на улицу Машиностроителей в городе Тихвин, где и произошел инцидент, выяснилось, что девочка жива. Как стало известно Gazeta.SPB, 14-летняя пострадавшая была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии с диагнозом сочетанная травма, не контактна.

По версии следствия, в тот злополучный день школьница в сильном алкогольном опьянении пришла в гости к подруге, которая проживала по указанному адресу. Там девочка, заявив, что идет в туалет, без ведома хозяев квартиры пошла в комнату, из окна которой в последствии и выпадет.

Следов борьбы на месте не нашли. С места происшествия изъяли следы пальцев рук, одежду и обувь пострадавшей со следами рвотных масс.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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