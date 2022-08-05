В Петербурге за сутки выявили 2078 заболевших коронавирусом

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 2078 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 182 человека, выздоровели – 973, умерли – семь. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 562 781 местный житель, вылечились — 1 514 334 человека, а общее число жертв достигло 34 368. Об этом сегодня, 5 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 6149 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 1683 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре назвали время, когда наступит пик волны коронавируса в Петербурге.