В Ленобласти зафиксировали 417 случаев коронавируса за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 417 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 5 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 192 823 местных жителя. Всего выздоровели 186 460 пациентов, в том числе 36 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 493.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 6149 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 1683 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре назвали время, когда наступит пик волны коронавируса в Петербурге.