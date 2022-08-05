В России за сутки коронавирусом заразились 18,5 тысячи человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 18 555 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 672 422. Об этом стало известно сегодня, 5 августа.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 1906 человек, скончались 47 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умер 382 651 гражданин. Накануне выздоровели 9817 человек. Общее количество выздоровлений достигло 18 019 883.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 6149 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 1683 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре назвали время, когда наступит пик волны коронавируса в Петербурге.