Грузчик выстрелил в мужчину у ресторана на Звенигородской

Стрельба произошла у ресторана на Звенигородской. Фото: google.maps

Стрельба произошла у ресторана на Звенигородской. Фото: google.maps

В центре Петербурга задержали молодого человека, выстрелившего в мужчину во время внезапного конфликта.

Как стало известно Gazeta.SPb, стрельба произошла накануне около половины пятого утра у ресторана на Звенигородской улице, 1/2. Очевидцы вызвали полицию, сообщив о стрельбе.

Прибывший наряд забрал в отдел для разбирательств четырех участников конфликта: 23-летнего грузчика, его 25-летнего брата, 21-летнего и 29-летнего мужчин.

Выяснилось, что между грузчиком и 29-летним произошел конфликт на фоне внезапно возникших неприязненных отношений, в результате чего молодой человек выстрелил в оппонента из травматического пистолета. К счастью, никто не пострадал.

Братьев задержали, они получили протоколы за мелкое хулиганство. А пострадавшего и четвертого мужчину отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неизвестный ограбил охранника в трамвае на Петергофском шоссе.