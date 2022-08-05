Грузчик выстрелил в мужчину у ресторана на Звенигородской

Грузчик выстрелил в мужчину у ресторана на Звенигородской
Стрельба произошла у ресторана на Звенигородской. Фото: google.maps

В центре Петербурга задержали молодого человека, выстрелившего в мужчину во время внезапного конфликта.

Как стало известно Gazeta.SPb, стрельба произошла накануне около половины пятого утра у ресторана на Звенигородской улице, 1/2. Очевидцы вызвали полицию, сообщив о стрельбе.

Прибывший наряд забрал в отдел для разбирательств четырех участников конфликта: 23-летнего грузчика, его 25-летнего брата, 21-летнего и 29-летнего мужчин.

Выяснилось, что между грузчиком и 29-летним произошел конфликт на фоне внезапно возникших неприязненных отношений, в результате чего молодой человек выстрелил в оппонента из травматического пистолета. К счастью, никто не пострадал.

Братьев задержали, они получили протоколы за мелкое хулиганство. А пострадавшего и четвертого мужчину отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неизвестный ограбил охранника в трамвае на Петергофском шоссе.

звенигородская улица новости СПб стрельба хулиганство


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге с весны обнаружили более 600 фальшивых пятитысячных купюр
Любителям «тихой охоты» рассказали, какие грибы и ягоды сейчас ...
КАД на севере Петербурга расширят до шести полос за 12,8 млрд рублей
Названы категории петербуржцев, которые могут подать заявку на переобучение
Несчастная любовь и конфликты с родителями: как понять, что подростку нужна ...
Врач-диетолог назвала болезни, при которых не стоит есть мороженое
МегаФон: петербуржцы заинтересовались ресейл-платформами
Жильцов «хрущевок», попавших под реновацию, не будут переселять в ...