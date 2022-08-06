В Ленобласти зафиксировали 445 случаев коронавируса за сутки

В Ленобласти зафиксировали 445 случаев коронавируса за сутки
В Ленобласти выявлены новые случаи коронавируса. Фото: Смольный

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 455 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 6 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 193 268 местных жителей. Всего выздоровели 186 564 пациента, в том числе 104 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 493.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5997 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 2072 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян упал до 8,6%.

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