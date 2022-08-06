Двое мужчин попали в полицию за стрельбу из автомобиля на КАД

В Петербурге сотрудники полиции задержали двоих мужчин, стрелявших из автомобиля на кольцевой автодороге.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 20:30 в полицию позвонили очевидцы и сообщили о стрельбе на внутреннем кольце КАД между Колтушским и Мурманским шоссе. Кто-то стрелял из автомобиля «Рено Сандеро».

Стрелков нашли через полчаса на улице Зины Портновой. В иномарке находились 23-летний и 29-летний мужчина. У них отобрали аэрозольный пистолет «Пионер», из которого они дважды выстрелили в воздух на КАД.

Оба доставлены в отдел полиции, где на них составили административные протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подвыпивший пенсионер изрезал сына ножом в квартире на Бурцева.