В Волосовском районе водитель «Рено» погиб при столкновении с деревом в кювете

В Ленинградской области полиция проводит проверку после смертельного ДТП, в котором погиб 52-летний петербуржец.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне около 18:40 на дороге между деревней Изори и деревней Сабск. Водитель «Рено Логан» не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Автомобилист получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Установлено, что к административной ответственности за нарушение ПДД он никогда не привлекался.

Полиция выясняет все обстоятельства и детали дорожно-транспортного происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой под Лодейным Полем. Парень скончался до приезда скорой помощи, а его пассажирку госпитализировали в Подпорожскую больницу с травмами средней тяжести