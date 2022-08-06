Мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой под Лодейным Полем

Мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой под Лодейным Полем
Мотоциклист погиб в результате столкновения с "Жигулями". Фото: pixabay

В Подпорожском районе Ленобласти случилось смертельное ДТП с участием мотоцикла и двумя легковушками.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне около 15:00 на трассе между Лодейным Полем и городом Подпорожье. Автомобиль «Жигули» поворачивал налево и не предоставил преимущество встречному мотоциклу «Хонда». В результате столкновения двухколесный транспорт отлетел в стоящий «Фольксваген Поло».

На мотоцикле ехал 23-летний молодой человек с 19-летней пассажиркой. Парень разбился насмерть, он скончался до приезда скорой помощи. Девушку госпитализировали в Подпорожскую больницу с травмами средней тяжести.

За рулем «Жигулей» был 66-летний пенсионер. За нарушение ПДД он ни разу не привлекался.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение ПДД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пятилетняя девочка на самокате попала под машину в Пушкине.

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Мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой под Лодейным Полем