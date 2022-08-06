Пятилетняя девочка на самокате попала под машину в Пушкине

Пятилетняя девочка на самокате попала под машину в Пушкине
Сбитую девочку госпитализировали. Фото: pixabay

В Пушкине иномарка сбила маленькую девочку, выехавшую на пешеходный переход на самокате.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла вечером 4 августа на перекрестке улиц Магазейная и Оранжерейная. Кроссовер Hyundai Creta сбил пятилетнюю девочку, которая ехала по «зебре» на самокате.

Воспитанница детского сада получила травмы средней тяжести и была госпитализирована в больницу.

За рулем иномарки находилась 32-летняя жительница Павловска. Полиция выяснила, что она ни разу не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД.

Проводится проверка, правоохранители вынесли определение по статье 12.24 КоАП РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спасатели и реанимация работали на месте ДТП на Московском проспекте.

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