Производитель пивных банок Ball потерял $435 млн из-за ухода из России

По данным компании, в прошлом году на российских рынок пришлось около 4% от чистой выручки. Фото: unsplash

По данным компании, в прошлом году на российских рынок пришлось около 4% от чистой выручки. Фото: unsplash

Американский производитель алюминиевой упаковки Ball Corporation оценил убыток от ухода с российского рынка в $435 млн.

В отчете корпорации за второй квартал 2022 года говорится, что приостановка инвестиций и планы по продаже российского бизнеса привели к обесцениваю активов компании.

Также отмечается, что ситуация вокруг Украины и санкции против РФ могут вызвать дальнейшее обесценивание активов. По данным компании, в прошлом году на российских рынок пришлось около 4% от чистой выручки и 8% от всей операционной прибыли.

За 2021 год компания по всему миру произвела 112,5 млрд банок для напитков, из которых 5% были выпущены в РФ.

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