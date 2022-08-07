За сутки в России выявили 20 303 случая заболевания коронавирусом

Санкт-Петербург сегодня оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом. В общей сложности за последние 24 часа зафиксировано 20 303 заболеваний COVID-19.

Сегодня, 7 августа, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 2 410 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось намного меньше, суточная заболеваемость в городе увеличилась. В воскресенье Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие сутки зафиксировали 6 110 человек с коронавирусом, а на третьем месте Подмосковье, где выявили 1 880 новых случаев (заболеваемость несколько снизилась).

За день в Петербурге выздоровели 1 168 человек, госпитализировали 107 местных жителей, скончались 7 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению врача-инфекциониста Николая Малышева, вероятность роста летальности из-за COVID-19 на фоне подъема заболеваемости очень мала. Рост случаев заражения коронавирусом сейчас не приобретет связь с летальностью.