В Сосновом Бору разыскивают пару, нанесшую серьезные травмы пенсионеру из-за дешевого телефона

В правоохранительные органы Соснового Бора ночью 6 августа самостоятельно обратился 67-летний пенсионер, который рассказал, что на него было совершено нападение с ножом в лесополосе недалеко от городского пляжа. Преступники забрали мало, но травмы причинили существенные.

По словам пострадавшего мужчины, разбой произошел среди бела дня, около 15:00 часов. В Сосновом Бору около городского пляжа к заявителю подошел неизвестный мужчина, после чего избил его руками, при этом угрожая на словах, а затем нанес несколько ножевых ранений в область груди, правой руки и правого колена.

Закончив с мужчиной, злоумышленник вместе с неизвестной женщиной открыто похитил принадлежащий пострадавшему сотовый телефон темно-синего цвета с двумя сим-картами стоимостью 8 000 рублей, а также туристический складной нож черного цвета, приобретенный за 500 рублей. Затем нападавший вместе с неизвестной женщиной скрылись.

У пострадавшего диагностировали колото-резанные раны головы и грудной клетки, правого предплечья, а также сотрясение головного мозга. Мужчину в состоянии средней тяжести после самостоятельного обращения госпитализировали в медицинское учреждение.

Заявитель смог описать злоумышленников. По его словам, мужчине на вид 25-28 лет, он ростом 178 см и имеет европейский тип лица, а также черные волосы средней длины. Мужчина был одет в темные джинсы и разноцветную ветровку.

Женщине, по словам заявителя, на вид 20-22 года, она ростом165-168 см и имеет европейский тип лица, а также светлые волосы средней длины. Девушка была одета в светлую одежду.

На описанных граждан составлена ориентировка, специалисты занимаются их поисками. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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