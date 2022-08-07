Пенсионерка из Соснового Бора отдала неизвестному «полицейскому» почти 2 млн

В Сосновом Бору мошенник выбрал себе жертвой 71-летнюю пожилую женщину. В результате пострадавшая осталась почти без 2 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPB, женщина проживает в городе Сосновый Бор Ленинградской области на улице Машиностроителей. Однажды, 2 августа, около 10:38 ей на мобильный телефон позвонил незнакомец и заявил, что он из полиции, и нужно срочно спасать сбережения пенсионерки.

Таким образом, пожилую женщину убедили перевести 1 790 000 рублей несколькими платежами через разные салоны связи. К настоящим полицейским пострадавшая обратилась только сейчас.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленника ищут, все детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в полицию Соснового Бора ночью 6 августа самостоятельно обратился 67-летний пенсионер, рассказавший, что на него было совершено нападение с ножом в лесополосе недалеко от городского пляжа.