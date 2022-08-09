Петербург стал вторым по новым случаям заражения COVID-19

Петербург сегодня оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 9 августа, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 2639 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 2410. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 4781 человека с коронавирусом, а на третьем месте Подмосковье, где выявили 694 новых случая.

За день в Петербурге выздоровели 1563 человека, госпитализировали 206 местных жителей, скончались 12 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог оценил вероятность новой волны коронавируса.