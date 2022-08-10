Петербург стал вторым по новым случаям заражения COVID-19

Петербург стал вторым по новым случаям заражения COVID-19
В Петербурге выявили новые случаи ковида. Фото: unsplash

Петербург сегодня оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 10 августа, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 2 894 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 2 639. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 8 608 человек с коронавирусом, а на третьем месте Подмосковье, где выявили 1 525 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 1 788 человек, госпитализировали 231 местного жителя, скончались 12 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог оценил вероятность новой волны коронавируса.

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