В Ленобласти подтвердили 525 случаев коронавируса за сутки

В Ленобласти подтвердили 525 случаев коронавируса за сутки
В Ленобласти выявлены новые случаи ковида. Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 525 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 10 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 194 601 местный житель. Всего выздоровели 187 281 пациент, в том числе 80 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 494.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 8 608 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 1 525 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог оценил вероятность новой волны коронавируса.

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