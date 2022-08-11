Температура воздуха в Петербурге 11 августа превысит климатическую норму

В Северной столице сегодня тепло и без дождей.

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в течение дня воздух значительно прогреется и будет на пару градусов теплее климатической нормы. Синоптик заметил, что город остается под влиянием антициклона.

Медленно смещаясь к юго-востоку, антициклон сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду. По сравнению с прошлыми днями в городе станет еще чуть-чуть теплее.

За сегодня столбик термометра поднимется до +24 и +26 градусов, по области эти показатели достигнут +22 и +27 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Леус также рассказал, что в конце рабочей недели характер погоды изменится мало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе на территорию Северной столицы пожалует комфортный температурный фон, правда, синоптик признался: к концу месяца может быть немного холоднее.