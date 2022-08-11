Как беременные петербурженки обходят закон США о запрете на въезд в страну российским женщинам в положении

Петербурженки, ждущие ребенка, продолжают уезжать из страны даже несмотря на санкции. Более того будущие мамы даже придумали, как обходить действующий запрет на въезд беременным россиянкам в США. Соответствующее заключение помогли сделать интересные схемы, гуляющие по сети.

Согласно официальным данным погранслужбы ФСБ, в 2022 году из России отправилось за границу с перспективой долгого пребывания там около 4 млн человек. Спрос на иностранное гражданство все повышается, а одним из выгодных и действенных методов является рождение ребенка на территории другой страны. В свое время США попытались пресечь эту лазейку и запретили беременным жительницам России въезжать на территорию страны, однако девушки быстро нашли альтернативу в лице Латинской Америки, — Чили и Аргентины. Об этом рассказала «Neva.Today».

Известно, что 6 месяцев в Чили а Аргентине можно находиться без визы, но компании, через объявления приглашающие петербуржцев рожать в Чили и Аргентину, предупреждают, что Латинская Америка, в частности, Чили, — это только промежуточная ступень для последующей эмиграции в США.

Почему вообще появились такие открытые объявления? Все дело в том, что на территории России, Чили и Аргентины начали открывать компании, занимающиеся организацией родов для россиянок «под ключ». Такие фирмы, как правило, имеют свои представительства, как в России, так и в латинской Америке. Общение между сторонами происходит в мессенджерах, но написать им самому не представляется возможным. Для того, чтобы получить обратную связь, нужно оформить заявку через сайт, указать номер и ждать ответа, либо воспользоваться чат-ботом в одном из мессенджеров. Интересно, что в самых популярных сообществах Чили и Аргентины состоят 1 200 человек.

Конечно, за организацию родов в Латинской Америке нужно заплатить немаленькие деньги (а это билеты на самолет, жилье): примерно около миллиона рублей без стоимости медицинских и коммунальных услуги, еды и транспорт. Также могут возникнуть проблемы с доступом в самолет на поздних сроках беременности, поэтому отправить женщин пытаются на месяце 5 и раньше.

Правда, такая стоимость не останавливает россиян, и, как выяснилось, больше всего подобной услугой пользуются петербурженки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в северной части Санкт-Петербурга есть существенная проблема: отсутствие родильных домов. Предполагается, что ситуация может поменяться к 2026 году, так как Смольный уже занялся поисками подрядчиков на строительство перинатального центра.