Беременные с севера Петербурга рискуют родить быстрее, чем доедут до доступных роддомов

В северной части Санкт-Петербурга есть существенная проблема: отсутствие родильных домов. Власти города, кажется, пытались заниматься этим вопросом, но тщетные попытки найти застройщика для роддома на Вавиловых показывают, что беременным придется еще какое-то время подождать.

Вот уже на протяжении восьми лет беременных женщин с севера возят в роддома на юг, юго-запад и в центр города. Предполагается, что ситуация может поменяться к 2026 году, так как Смольный уже занялся поисками подрядчиков на строительство перинатального центра. Об этом рассказала «Neva.Today». Однако, как показывает практика, на деле эта идея только родилась но до реализации пока не доехала.

Закрывшийся роддом

Один единственный роддом под номером 17 находится на улице Вавиловых в Калининском районе, где население — более полумиллиона человек. Здание в свое время было признано аварийным и закрыто в 2013 году.

Вот с тех пор и ищут подрядчика. Комитет по строительству опубликовал открытый аукцион на комплексную реконструкцию здания под перинатальный центр с начальной стоимостью контракта 2,43 млрд рублей. В результате, — работы не начались, а размещение тендера было отменено.

Тогда петербургские власти стали размышлять: реконструировать ли здание, или сносить и строить новое. Думали они об этом долго, за это время многие беременные уже потеряли необходимость в этом специализированном учреждении, родив уже ни одного ребенка.

Шаг первый, но неудачный

Вот прошло 5 лет после закрытия роддома. Тогда городское правительство решило, что проект будет реализован на основе механизма государственно-частного партнерства. В 2019 году было подписано соглашение с АО «Группа компаний ЕКС», по которому фирма должна была до 2024 года завершить проект строительства нового перинатального центра на 260 коек.

И тут произошло то, чего, как говорится никто не ожидал. Спустя 2 года ( то есть с момента закрытия роддома прошло уже 7 лет) власти навестили будущий перинатальный центр на Вавиловых, а потом стало известно, что работы там так и не начались.

Как отметил тогда нынешний губернатор Петербурга Александр Беглов, проект реконструкции оказался не по карману Смольному. Гораздо целесообразнее, по мнению властей, было бы снести здание и построить на его месте новый объект. Чтобы это понять, Смольному потребовалось 7 лет.

Попытка №2. Наши дни

Наступает июль 2021 года. Комитет по инвестициям Петербурга тогда опубликовал конкурс на строительство перинатального центра на Вавиловых за 15,3 млрд рублей. Сейчас проект намерены реализовать по схеме государственно-частного партнерства. Итоги будут подведены 6 сентября текущего года.

Известно, что перинатальный центр рассчитан на 260 коек. Он должен включать в себя неонатологический стационар на 45 коек с отделением реанимации, отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики, бактериологическую лабораторию и лабораторию молекулярной диагностики, а также палаты совместного пребывания матери и ребенка.

Предполагается, что в роддоме смогут разместить диагностический центр с женской консультацией, и каждую смену в нем будут работать 680 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению специалистов, ребенка лучше рожать в определенный возрастной период. Наиболее безопасным возрастом для беременности и рождения ребенка, по мнению врачей, является промежуток жизни женщины от 20 до 35 лет.