Заболеваемость коронавирусом в Москве за сутки достигла почти 8 тысяч человек

Заболеваемость коронавирусом в Москве за сутки достигла почти 8 тысяч человек. Фото: unsplash

Заболеваемость коронавирусом в Москве за сутки достигла почти 8 тысяч человек. Фото: unsplash

Санкт-Петербург продолжает оставаться на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом, но сильно отстает от Москвы, где количество пораженных вирусом настораживает все больше. Сегодня в столице зафиксировали почти 8 тысяч заболевших горожан. Всего по России за последние 24 часа зафиксировано 18 796 472 заболевания COVID-19.

В четверг, 11 августа, стало известно, что за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 2 940 новых случая заражения коронавирусом. Все за время пандемии в городе заболело 1 578 609 местных жителей. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

В Москве за минувшие сутки зафиксировали 7 899 человек с коронавирусом, а на третьем месте расположилось Подмосковье, где выявили 2521 новы1 случай.

За день в Петербурге выздоровели 1 887 человек, госпитализировали 230 местных жителя, скончались 9 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» за два года с момента появления стала самым экспортируемым лекарственным препаратом страны.