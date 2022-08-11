В Ленобласти за сутки выявили 596 заболевших коронавирусом

В Ленобласти за сутки выявили 596 заболевших коронавирусом
В Ленобласти за сутки выявили 596 заболевших коронавирусом. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 596 случаев заражения коронавирусом.

Об новых случаях заражения сегодня, 11 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 195 197 местных жителя. Всего выздоровели 187 391 пациент, в том числе 110 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции люди не погибали. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 494.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место — 2 940 человек. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 7 899 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 2 521 новый ковид-пациент.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» за два года с момента появления стала самым экспортируемым лекарственным препаратом страны.

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