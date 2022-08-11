Назван топ самых необычных и популярных имен петербургских детей

Петербургские родители все чаще стали отходить от стандартов и возвращаться к древнеславянским именам, а некоторые придумывают что-то свое, неординарное.

О том, как сейчас называют своих малышей петербургские мамы и папы рассказали «Невские Новости» со ссылкой на данные комитета по делам записи актов гражданского состояния.

В некоторых случаях у детей встречаются имена из серии географических названий или героев фильмов: Беллатриса, Осень и тд. А вот из популярных исконно славянских имен для мальчиков первенство досталось Велидару, Весемиру, Дамирославу, Огнеславу и другим. Для девочек выбор не менее уникален, например: Донесса, Евстолия, Истислава и Славяна.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жительницы Петербурга, ждущие ребенка, продолжают уезжать из страны даже несмотря на санкции.