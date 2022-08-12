За сутки коронавирусом заболели более 3 тысяч петербуржцев

За сутки коронавирусом заболели более 3 тысяч петербуржцев. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

За сутки коронавирусом заболели более 3 тысяч петербуржцев. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Санкт-Петербург продолжает оставаться на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом, но сильно отстает от Москвы, где количество пораженных вирусом настораживает все больше. Сегодня в столице зафиксировали несколько меньше заболевших, чем вчера, но количество все равно продолжает оставаться высоким. Всего по России за последние 24 часа зафиксировано 18 824 282 заболевания COVID-19.

В пятницу, 12 августа, стало известно, что за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3 229 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в городе заболело 1 581 838 местных жителей. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

В Москве за минувшие сутки зафиксировали 7 381 человека с коронавирусом, а на третьем месте расположилось Подмосковье, где выявили 2 902 новых случая.

За день в Петербурге выздоровели 1 542 человека, госпитализировали 212 местных жителей, скончались 9 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что новая вакцина «Спутник V» против сразу трех штаммов «омикрона» находится в процессе доработки.