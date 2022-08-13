В Ленобласти подтвердили 658 случаев коронавируса за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 658 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 13 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 196 460 местных жителей. Всего выздоровели 187 950 пациентов, в том числе 345 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 494.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 7 141 человека. А на третьем месте оказалась Московская область — 2 467 новых ковид-пациентов.

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