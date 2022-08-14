Петербург стал вторым по новым случаям заражения COVID-19

Петербург стал вторым по новым случаям заражения COVID-19
В Петербурге выявили новые случаи ковида. Фото: unsplash

Петербург сегодня оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 14 августа, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 3 761 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 3 454. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 7 020 человек с коронавирусом, а на третьем месте Подмосковье, где выявили 2 399 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 1 752 человека, госпитализировали 148 местных жителей, скончались 14 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России отсутствует необходимость вводить какие-либо коронавирусные ограничения на федеральном уровне, заявили в Роспотребнадзоре.

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