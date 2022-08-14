В Ленобласти подтвердили 667 случаев коронавируса за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 667 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 14 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 197 127 местных жителей. Всего выздоровели 188 386 пациентов, в том числе 436 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умер один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 495.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 7 020 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 2 399 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России отсутствует необходимость вводить какие-либо коронавирусные ограничения на федеральном уровне, заявили в Роспотребнадзоре.