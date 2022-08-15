Распродажа IKEA в России завершается 15 августа

Распродажа IKEA в России завершается 15 августа
Распродажа IKEA в России завершается 15 августа. Фото: Unsplash

Онлайн-распродажа товаров шведской IKEA на территории России остановится 15 августа.

О скором завершении предоставления товаров сообщили на сайте компании. Шведская торговая сеть объявила о старте онлайн-распродажи товаров с 5 июля.

«Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», — отмечается на сайте.

Покупатели больше не смогут оформлять товары с 20:00 по московскому времени 15 августа. Магазин будет работать только на выдачу оформленных до закрытия покупок, а также осуществлять обмен или возврат.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще одна точка торговой сети H&M в Санкт-Петербурге 7 августа приняла своих покупателей перед окончательным закрытием. Теперь купить одежду шведского бренда есть возможность в ТК «Невский центр».

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Распродажа IKEA в России завершается 15 августа