Петербуржцам рассказали, как почти в два раза сэкономить на общественном транспорте

Транспортная реформа позволяет петербуржцам экономить в два раза при грамотном подходе. Помимо изменения маршрутов автобусов в городе появился новы тариф «60 минут», а также пропали зонные тарифы, поэтому сейчас жители удаленных районов не переплачивают за проезд.

В обновленном транспорте действуют практически все способы оплаты и, если знать преимущества каждого из них, то можно неплохо сэкономить. Об этом рассказали «МК в Питере».

Так, во-первых, во всем общественном транспорте Северной столицы теперь действуют льготы, а соответственно везде принимаются все виды проездных: карты «Подорожник», «Единая карта петербуржца»»(ЕКП), а также банковская карта и QR-билеты.

Нововведением считается возможность оплатить одной картой сразу до пяти человек. Чтобы это сделать, нужно после первой оплаты перейти в меню с помощью кнопки на боковой панели валидатора. После того, как на экране появятся варианты действий, необходимо выбрать «+1 билет». Затем нужно нажать еще раз на боковую кнопку и удерживать до активации. Аналогичная система действует на остальных пассажиров и багаж. Валидатор поможет узнать и баланс проездного документа. В свою очередь, QR-билеты активируются только на валидаторе, расположенном в центральной части автобуса слева от входа.

Для держателей карт «Мир» и ЕКП проезд в общественном транспорте Петербурга стал еще дешевле. Так, для владельцев «Мир» проезд в метро стоит 44 рубля, а при оплате с телефона — 41 рубль. Для владельцев ЕКП — 35 рублей, а при оплате с телефона — 31 рубль. В общей сложности экономится около 52 % от базового «гостевого тарифа» по 65 рублей, доступного по обычным банковским картам и наличке.

«Тариф 60 минут» и «Тариф 90 минут» идеальны для тех, кто ездит с пересадками. В первом случае выгодно ездить на нескольких видах наземного транспорта. Так, первая поездка обойдется в 40 рублей, вторая — 10 рублей, а остальные будут бесплатными в течение часа. Во втором случае, будет удобнее тому, кто ездит и на метро, и на наземном транспорте. То есть, в течение 90 минут по тарифу можно совершить одну поездку в подземке и неограниченное количество поездок в автобусах, троллейбусах и трамваях. Записать этот тариф можно только на «Подорожник» без других проездных билетов длительного пользования.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что новые автобусы Volgabus придут в Петербург по плану. В пресс-службе компании отметили, что сейчас проблем, связанных с поставкой новых машин для города нет, поэтому фрагментарные логистические задержки были ликвидированы в кратчайшие сроки.