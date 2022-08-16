В Петербурге прокуратура через суд добивается ремонта асфальта на набережной реки Фонтанки

В Петербурге прокуратура через суд добивается ремонта асфальта на набережной реки Фонтанки
В Петербурге прокуратура через суд добивается ремонта асфальта на набережной реки Фонтанки. Фото: Unsplash

Петербургская прокуратура через суд добивается от комитета по развитию транспортной инфраструктуры ремонта дороги на набережной реки Фонтанки.

Прокуратура Адмиралтейского района выяснила, что асфальтовое покрытие нечётной стороны набережной реки Фонтанки от Московского проспекта до Гороховой улицы находится в состоянии, угрожающем участникам дорожного движения. На дороге видны выбоины, ямы и просадки . Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При этом проблемный участок не включен в Адресную программу, поэтому в ближайшее время его ремонт не предвидится.

Прокуратура направила исковое заявление в суд, чтобы добиться включения участка в Адресную программу.

Ранее gaazeta.spb.ru писала, что вестибюль станции «Электросила» в Петербурге начнут ремонтировать с 6 октября. В петербургском метрополитене этой осенью запланирован капитальные работы. Известно, что заказчиком и производителем станет ГУП «Петербургский метрополитен».

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