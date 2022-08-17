В России за сутки коронавирусом заразились 33 106 человек

Новые случаи каждый день подтверждаются в России. Фото: unsplash

Новые случаи каждый день подтверждаются в России. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 33 106 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 964 246. Об этом стало известно сегодня, 17 августа.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 3 167 человек, скончались 63 заболевших жителя страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 383 300 гражданин. Накануне выздоровели 22 680 человек. Общее количество выздоровлений достигло 18 194 750.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 10 241 человека. А на третьем месте оказалась Московская область — 1 968 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор рекомендовал жителям ряда регионов России соблюдать масочный режим.