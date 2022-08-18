В России за сутки коронавирусом заразились 35 809 человек

В России за сутки коронавирусом заразились 35 809 человек
В России зафиксировали новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 35 809 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 19 000 055. Об этом стало известно сегодня, 18 августа.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 3 273 человека, скончались 62 заболевших жителя страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 383 362 граждан. Накануне выздоровел 21 491 человек. Общее количество выздоровлений достигло 18 216 241.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 9 080 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 3 053 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач Боткинской больницы назвала новые симптомы коронавируса.

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