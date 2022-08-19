На трассе «Нева» из перевернувшегося микроавтобуса с прицепом вывалились сотни книг

На трассе &#171;Нева&#187; из перевернувшегося микроавтобуса с прицепом вывалились сотни книг
На трассе "Нева" из перевернувшегося микроавтобуса с прицепом вывалились сотни книг. Фото: группа "ДТП и ЧП СПБ"/Оля Дорофеева

Трассу «Нева» засыпало сотнями книг после столкновения темной легковушки и микроавтобуса с прицепом.

Видео утром 19 августа опубликовала одна из участниц группы «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В перевернутом автомобиле находились книги и канцтовары, которые выпали после того, как автомобиль перевернулся прямо посреди дороги.

Отмечается, что инцидент произошел на участке М-11 между Славянкой и городом. По дороге в город на переезде через речку Кузьминка.

Рядом с микроавтобусом стоит побитая легковушка, у которой снят передний бампер. На настоящий момент сведений о пострадавших в результате ДТП не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в массовом ДТП на 38 километре КАД в Красногвардейском районе пострадали четыре человека. Одним из забранных медиками в больницу оказался 12-летний подросток.

трасса "нева"


 

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