На трассе «Нева» из перевернувшегося микроавтобуса с прицепом вывалились сотни книг

Трассу «Нева» засыпало сотнями книг после столкновения темной легковушки и микроавтобуса с прицепом.

Видео утром 19 августа опубликовала одна из участниц группы «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В перевернутом автомобиле находились книги и канцтовары, которые выпали после того, как автомобиль перевернулся прямо посреди дороги.

Отмечается, что инцидент произошел на участке М-11 между Славянкой и городом. По дороге в город на переезде через речку Кузьминка.

Рядом с микроавтобусом стоит побитая легковушка, у которой снят передний бампер. На настоящий момент сведений о пострадавших в результате ДТП не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в массовом ДТП на 38 километре КАД в Красногвардейском районе пострадали четыре человека. Одним из забранных медиками в больницу оказался 12-летний подросток.