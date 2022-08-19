«Уснувшие» светофоры на углу Невского и Литейного разбудили

Сегодня днем в Центральном районе Санкт-Петербурга на пересечении Невского и Литейного проспектов образовалась большая пробка из-за сломавшихся светофоров.

О проблемной ситуации 19 августа рассказала «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу СПб ГКУ «ДОДД». Выяснилось, что светофоры отключились из-за отсутствия питания в распределительном щитке.

Позже специалисты «Россетей Ленэнерго» оперативно устранили технологическое нарушение на оборудовании в районе Невского проспекта, в следствии чего светофоры «проснулись», а движение пришло в норму.

Все потребители получают электроэнергию в полном объеме с 14:45.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что движение в городах было бы невыносимым без светофоров. При этом в регулировании каждого района крупного города есть свои нюансы. Эксперт рассказал о, так называемой, «зеленой волне», а также о тех, кто пользуется последними секундами светофоров, и том, как организовано движение в Петербурге.