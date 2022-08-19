В Выборгском районе изнасиловали дочь преподавателя петербургского университета

В Выборгском районе изнасиловали дочь преподавателя петербургского университета
В Выборгском районе изнасиловали дочь преподавателя петербургского университета. Фото: Следственный Комитет РФ

Пострадавшая девушка оказалась несовершеннолетней, ей только в этому году исполнится 18.

Как стало известно Gazeta.SPB, 18 августа в правоохранительные органы Приморского района обратился отец 17-летней девушки, работающий преподавателем в одном из петербургских институтов. Мужчина рассказал, что 12 августа около 17:00 его дочь находилась в гостях у 26-летнего молодого человека в поселке Гаврилово вместе со своей подругой. После распития спиртных напитков дочь заявителя была изнасилована. Девушка самостоятельно покинула квартиру молодого человека.

Позже около 01:22 правоохранительные органы Выборгского района задержали подозреваемого в изнасиловании по указанному адресу.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Петербурга четырехлетняя девочка подверглась развратным действиям, к ребенку приставал сосед.

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