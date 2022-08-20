В петербургском аэропорту Пулково 20 августа все рейсы отправят по расписанию

В петербургском аэропорту Пулково 20 августа все рейсы отправят по расписанию. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В петербургском аэропорту Пулково 20 августа все рейсы отправят по расписанию. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В субботу, 20 августа, из петербургского аэропорта Пулково все самолеты выполнят запланированные полеты.

По данным на 08:00 по мск, в расписании нет отмененных или задержанных рейсов. Рейсы всех авиакомпаний отправятся без задержек и сбоев.

Первым в 00:05 отправили самолет в Калининград от авиакомпании «Россия». Последним на сегодня указан авиарейс в Екатеринбург на 23:55: перевозкой пассажиров занимается авиакомпания «Победа».

Обо всех внеплановых изменениях в полетах будет сообщено на сайте петербургского аэропорта. На настоящий момент уже отправлено 47 рейсов.

Однако несмотря на то, что отмен и задержек на вылет сегодня нет, есть самолеты, которые не прилетят в Петербург, как планировалось. В частности, речь идет о рейсе с Антальи на 22:40.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера утром самолет «Санкт-Петербург — Сыктывкар» был возвращен в аэропорт Пулково. Рейс развернули обратно в Северную столицу из-за срабатывания датчика. Почему они сработал, не уточняется. В Сыктывкар пассажиров вернувшегося самолета отправили на резервном борте.