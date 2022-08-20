В Ломоносовском районе неоднократно судимого мужчину задержали за изнасилование

Жительница деревни Извара Волосовского района подверглась изнасилованию в деревне Лаголово Ломоносовского района. В настоящее время подозреваемый задержан.

Как стало известно Gazeta.SPB, 19 августа к правоохранителям обратилась сама потерпевшая 1996 года рождения, которая рассказала, что 18 августа в период с 17:50 до 19:00 она находилась в квартире на улице Детская деревни Лаголово. Там, применив физическую силу, мужчина совершил изнасилование.

Около 18:30 по месту жительства был задержан указанный заявительницей мужчина 1976 года рождения, который работает водителем на предприятии. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что задержанный гражданин уже ранее был судим за кражу и насильственные действия сексуального характера. Под административным надзором не состоит.

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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