Петербуржцы потребовали запретить кареты с лошадьми в центре города

В Северной столице создали в интернете петицию с требованием запретить повозки и прогулки на лошадях. Фото: МК в Питере

В Северной столице создали в интернете петицию с требованием запретить повозки и прогулки на лошадях. Фото: МК в Питере

После ДТП с каретой петербуржцы создали петицию с требованием запретить повозки на лошадях в центре города.

Как пишет Neva Today, необычная авария случилась вечером 13 августа рядом с Исаакиевским собором. Испуганная салютом лошадь помчалась по тротуару, сбив столики и людей, которые сидели на уличной террасе ресторана. Обошлось без серьезных травм, но вызвать скорую все же пришлось.

Возмущенные аварией петербуржцы создали петицию, потребовав запретить кареты в центральных районах города или хотя бы взять поездки под строгий контроль и ввести штрафы для нарушителей.

«Недавняя авария с участием конной повозки у Исаакиевского собора показала, что гужевой транспорт и прогулки на лошадях представляют опасность для петербуржцев. Также жители города неоднократно жаловались на кучи навоза на улицах Северной столицы», — говорится в тексте петиции.

Попытки решить проблему прогулок на каретах уже предпринимались. Депутаты поднимали этот вопрос в 2016 и 2021 годах, однако дальше обсуждений дело не зашло.

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