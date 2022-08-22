В Петербурге за сутки выявили 4 410 заболевших коронавирусом

В Петербурге за сутки выявили 4 410 заболевших коронавирусом
В Петербурге подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 4 410 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 137 человек, выздоровели – 2 645, умерли – пятеро. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 621 680 местных жителей, вылечились — 1 550 241 человек, а общее число жертв достигло 34 552. Об этом сегодня, 22 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5 172 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 980 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число заболевших коронавирусом в России за неделю выросло на 40%.

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