В Ленобласти подтвердили 571 случай коронавируса за сутки

В Ленобласти подтвердили 571 случай коронавируса за сутки
В Ленобласти подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 571 случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 22 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 202 853 местных жителя. Всего выздоровели 191 776 пациентов, в том числе 998 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умер один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 496.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5 172 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 980 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число заболевших коронавирусом в России за неделю выросло на 40%.

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