Петербуржцы стали активно продавать квартиры в хрущевках

Жители Петербурга стали резко избавляться от квартир в хрущевках: на продажу жилье выставляется в 1,5 раза чаще. Предполагается, что это связано со скорой реновацией и расселением.

Количество предложений по продаже квартир в панельных домах 1957-1970 годов постройки увеличилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали «РБК». В настоящее время на петербургском рынке недвижимости продают 2,9 тысячи лотов, а в 2021 году их было около 1,7 тысячи.

Однако даже если продать квартиру в хрущевке, купить другое жилье будет трудно из-за цены. С продажи жилья в хрущевке сейчас можно будет выручить денег намного меньше, чем стоимость квартиры в петербургской новостройке.

Также, на рынке первичного жилья, в отличие от вторичного, для покупателей действуют льготные ипотеки и субсидирование процентных ставок от застройщиков.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что многодетные семьи могут получить субсидии в 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредитования.