Россиянам рассказали, кто может значительно сэкономить на ипотеке

Эксперт назвал категорию граждан, которые могут рассчитывать на субсидии в 450 тысяч рублей в вопросе ипотечного кредитования. Более того, таким гражданам объяснили, как сэкономить на приобретении жилья.

Финансовый эксперт Алексей Лашко в беседе с «Лентой.ру» рассказал о способах быстрого погашения ипотеки для многодетных семей. По его мнению, необходимо обратить внимание на государственные инициативы, среди них — программа поддержки семей с тремя детьми и более, а также льготные условия кредитования.

Суть программы

Такая программа начала работать еще в 2019 году, в ее рамках многодетные семьи могут получить 450 тысяч рублей от государства и направить их на погашение кредитных обязательств по имуществу перед банком. Также субсидию по погашению ипотеки многодетным семьям можно использовать вместе с материнским капиталом.

Правда, очень важно, чтобы последний ребенок был рожден не раньше 1 января 2019 года. Как отметил специалист, субсидии распространяются на все ипотечные кредиты, которые были оформлены до 1 июля 2024 года. Направить полученные средства можно на любую жилищную ипотеку.

Особенности предоставления субсидий

Есть несколько нюансов:

Во-первых, сумма, полученная от государства, перечисляются напрямую в банк.

Во-вторых, программа действует только на уже оформленные кредиты, а в качестве первого взноса средства использовать не получится.

В-третьих, субсидия выдается один раз, а если сумма задолженности по ипотеке меньше 450 тысяч, то остаток средств «сгорает».

Необходимые документы для получения средств

Чтобы подать заявление на субсидию, нужно оформить ипотеку, заметил Лашко. Заявление необходимо подать через банк по установленной им форме. Помимо самого бланка заявления понадобятся оригиналы и копии паспорта, свидетельства о рождении всех членов семьи, СНИЛС всех членов семьи, свидетельство о заключении брака или разводе, кредитный договор с банком, а также договор на покупку выбранной недвижимости. При этом в некоторых банках могут потребовать дополнительные документы в зависимости от условий конкретного заведения.

Когда могут отказать в предоставлении субсидии

В субсидии могут отказать, например, если у детей или их родителей нет гражданства России. Также в расчет не входят дети, на которых родителей лишили родительских прав, подчеркнул специалист.

Срок выплаты субсидии составляет до 30 календарных дней, из них неделя дается банку на проверку и отправку документов. После 7 дней выделяется государственному органу — «ДОМ.РФ» — на проверку предоставленного пакета документов. Затем выплату осуществят в течение пяти рабочих дней.

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