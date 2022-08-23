В гостях на Камышовой улице мужчина изнасиловал петербурженку и скрылся

Жительницу Приморского района Петербурга изнасиловал ее знакомый. Мужчина воспользовался состоянием женщины во время того, как они оба находились в гостях.

Как стало известно Gazeta.SPB, 22 августа около 04:26 в правоохранительные органы обратилась 36-летняя петербурженка, которая рассказала, что в гостях на Камышовой улице, 48, корпус 3 ее изнасиловал 35-летний знакомый, который также проживает в Петербурге. По словам пострадавшей, они вместе распивали спиртные напитки в указанной квартире, после чего мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием заявителя, изнасиловал её и с места скрылся.

Полиция приняла меры к розыску и задержанию описанного гражданина. Составлена ориентировка и направлена в территориальные У(О)МВД. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жительница деревни Извара Волосовского района подверглась изнасилованию в деревне Лаголово Ломоносовского района. Подозреваемый задержан.