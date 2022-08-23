Мужчины, которыми не хватило места в компьютерном клубе на Космонавтов, избили посетителей

В Московском районе трое подвыпивших граждан решили поиграть в компьютерном клубе в ночь с воскресенья на понедельник, но услышав, что все места заняты, набросились на двух молодых людей, которые также являлись посетителями данного заведения.

Как стало известно Gazeta.SPB, мужчины нагрянули в заведение на Космонавтов, 63 около 00:15. Администрация отказала гражданам, так как мест, по их словам не осталось. Мужчины пошли решать вопрос по-своему и сильно избили двух молодых людей.

У одного из пострадавших 2002 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественными переломы лицевого скелета. Его в состоянии средней тяжести отправили в больницу. Другой молодой человек получил травмы полегче, ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы лица и также отправили в медицинское учреждение.

Подозреваемых задержали, ими оказались трое мужчин 35, 34 и 36 лет, — все в состоянии алкогольного опьянения. Клуб оборудован камерами видеонаблюдения, видеозаписи с которых будут изъяты.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Двоих из задержанных задержали и поместили в ИВС, еще одного опросили и отпустили.

Один из злоумышленников в апреле текущего года уже выплачивал штраф в 25 тысяч за применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборге мужчина напал на шестиклассника и забрал от него коллекционные машинки, оставив при этом мальчику несколько синяков и гематом.