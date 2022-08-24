Выяснилось, сколько времени туристы готовы тратить на дорогу до места отдыха

Выяснилось, сколько времени туристы готовы тратить на дорогу до места отдыха
Выяснилось, сколько времени туристы готовы тратить на дорогу до места отдыха. Фото: Pxhere

Путешественники и туристы рассказали, сколько времени они готовы потратить на дорогу до места отдыха. Оказалось, что каждый 6 из опрошенных готов находиться в пути около недели.

Опрос проводился среди 1914 респондентов. Из них 27% заявили, что могут потратить на дорогу до места отдыха не более 2–3 часов, еще 22% путешественников отметили, что проведут в пути до 12 часов. На целые сутки в дороге согласны 25% респондентов. Также 9% заявили, что до места назначения хорошо было бы добраться за 2–3 дня. Об этом рассказали РИА Новости, ссылаясь на данные исследования «Туту.ру».

Из общего числа 17% опрошенных туристов заявили, что готовы ехать до места отдыха целую неделю. При этом подчеркивается, что пункт назначения должен быть достойным.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из Карелии в Санкт-Петербург вернулись путешественники туристической экспедиции на автофургонах. Главным недостатком стало то, что на трассах все еще не хватает заправок. Однако качество дорог в регионах постепенно улучшается.

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