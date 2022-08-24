Выяснилось, сколько времени туристы готовы тратить на дорогу до места отдыха

Путешественники и туристы рассказали, сколько времени они готовы потратить на дорогу до места отдыха. Оказалось, что каждый 6 из опрошенных готов находиться в пути около недели.

Опрос проводился среди 1914 респондентов. Из них 27% заявили, что могут потратить на дорогу до места отдыха не более 2–3 часов, еще 22% путешественников отметили, что проведут в пути до 12 часов. На целые сутки в дороге согласны 25% респондентов. Также 9% заявили, что до места назначения хорошо было бы добраться за 2–3 дня. Об этом рассказали РИА Новости, ссылаясь на данные исследования «Туту.ру».

Из общего числа 17% опрошенных туристов заявили, что готовы ехать до места отдыха целую неделю. При этом подчеркивается, что пункт назначения должен быть достойным.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из Карелии в Санкт-Петербург вернулись путешественники туристической экспедиции на автофургонах. Главным недостатком стало то, что на трассах все еще не хватает заправок. Однако качество дорог в регионах постепенно улучшается.