За сутки Северная столица потеряла два десятка граждан с коронавирусом

По всей России за сутки скончалось 72 человека с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 20 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся больше на 7 — 27 человек.

На 24 августа в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 44 930 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали случаев смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 590 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 383 758 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что летальность от коронавируса все еще выше, чем от гриппа. В группу риска по коронавирусу входят пожилые люди и люди, страдающие хроническими заболеваниями. Именно они чаще всего сталкиваются с тяжелыми осложнениями.